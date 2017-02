Salme POÜ omanik, piimatootja Raimond Ellikul ilmub peagi raamat, mis kannab pealkirja “Võõras mundris võõral maal“.

“Selle aasta mais möödub mul 30 aastat väeteenistusse asumisest. See oli väga keeruline aeg nii Eestile kui teistele liiduvabariikidele, kui sõjaväes juhtus nii mõndagi. Olen selles raamatus paljud kurioossed juhtumid ära toonud, mis minuga seal juhtusid,“ rääkis Ellik Meie Maale. Raamatus on sellest ajast ka palju karikatuurseid kritseldusi ja fotosid.

Raimond Ellik loodab 168-leheküljelise kõvakaanelise mustvalges trükis raamatu kätte saada järgmisel nädalal. Autor loodab teha ka raamatu esitluse, et mõnda seika ja olukorda lahti seletada. Arvatavasti toimub esitlus vahetult enne vabariigi aastapäeva.

“Panin kolme aasta puhkusetasu sellesse, et raamat lõpuks valmis saaks. Viis aastat kirjutamine seisis, tahtsin selle südamelt ära saada. Seetõttu pole ma kolmel viimasel aastal ühtegi puhkepäeva võtnud, tööpäeva pikkus on olnud 18 tundi. Ohverdasin kõik selleks, et alustatu saaks lõpule viidud.“