Saaremaa Piimaühistu müük kasvas mullu 10 protsenti

Saaremaa piimaühistu müügitulu kavas mullu 10 protsenti 25,8 miljoni euroni ja puhaskasum üle 3,5 korra 709 127 euroni.

Valdava osa müügitulust teenis ettevõte Eestis, kirjutab Saarte Hääl. Soomes teenitud müügitulu jäi 2015. aastaga samale tasemele ja oli 1,6 miljonit eurot, Lätis teenitud tulu kasvas 85 protsenti 2,8 miljoni euroni. Ligi 2 miljoni euro eest müüs ettevõte ka Iirimaale, kuhu müük kasvas üle 2,5 korra ja 1,1 miljoni eest Ahvenamaale, kuhu müük kasvas 2015. aastaga võrreldes üle 1,5 korra, selgub majandusaasta aruandest.

Töötajate arv kasvas 12 võrra 143 inimeseni ja palgakulu 5,2 protsenti 2,1 miljoni euroni.

Kontserni tütarfirmad on AS Saaremaa Piimatööstus ja AS Pinus.