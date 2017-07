Saaremaa seafarmis tuvastati sigade Aafrika katk, 3200 looma hukatakse

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) diagnoosis sigade Aafrika katku Saaremaal Orissaare vallas asuvas ligi 3200 seaga farmis. Nakkuse tõkestamiseks kehtestati taudipunktis karantiin, sead hukatakse ning seejärel hoone desinfitseeritakse.

Juhtumi uurimine algas eile seoses sigade suurenenud suremusega farmis. Taudi farmi jõudmise võimalike põhjuste väljaselgitamiseks sõidavad kohale Eesti Maaülikooli teadlased. Homme alustab AS Vireen taudistunud farmis sigade hukkamist ning korraldab ka hukatud loomade nõuetekohase kahjutustamise.

Taudipunktist kümne kilomeetri raadiusesse jääb veel üks samale omanikule kuuluv seafarm, mis on kõrgendatud tähelepanu all ning mida koheselt kontrollitakse.

Taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult VTA volitatud isikud. Eesti Maaülikooli teadlased aitavad epidemioloogilise uuringu käigus välja selgitada, kuidas haigustekitaja võis farmi pääseda. Viimati kontrolliti farmi 7. juunil, kuid kontrolli hetkel puudusi ei leitud.

Veterinaar- ja Toiduameti loomatervishoiu osakonna juhataja Harles Kauba sõnul tuleb teateid nakatunud metssigadest Saaremaal iganädalaselt. „Taud on metssigadel endiselt laialt levinud ning ei näita hääbumise märke. Nii kodumajapidamistes kui suuremates seafarmides tuleb rangelt välistada sigade kokkupuude teiste koduloomade, metssigade ning võimaliku saastunud materjalidega. Väga oluline on koostöös jahimeestega viiruskoormuse vähendamine metsas läbi jahtimise ja leitud korjuste nõuetekohase käitlemise,“ ütles Kaup.

Eile tuvastati mitmed sigade Aafrika katku juhtumid kodusigadel Leedus ja Poolas. Tänaseks on seakatk jõudnud 29 Poola seafarmi ja kaheksasse Leedu seafarmi. Lätis on sel aastal tuvastatud kaks sigade Aafrika katku juhtumit kodusigadel. Sigade Aafrika katk on jõudnud ka Tšehhisse, kus viirus on tuvastatud 24 metsseal. Juuni lõpu seisuga on Eestis uuritud 6519 metssiga, kellest 556 olid SAK positiivsed. Saaremaal on selle aasta esimese kuue kuuga uuritud 1974 metssiga, kellest 203 olid sigade Aafrika katkule positiivsed. Seega on Saaremaal kõigist kütitud ja metsast surnult leitud sigadest 10,3 protsenti sigade Aafrika katku nakatunud, samas kui ülejäänud Eestis on see protsent keskmiselt 7,8.

Taust

Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid inimesed võivad viirust edasi kanda. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioohutuse nõudeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.

Sealiha söömine on ohutu. Kogu Eestis turul olev liha on Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all ja kontrollitud.

Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele Üle Eesti kehtib sigade väljas pidamise keeld. Taudistunud aladel peab farmiomanik välistama metssigade ligipääsu kodusigadele ning kõigile vahenditele ja materjalidele, mis võivad sigadega kokku puutuda. Jahil käinud inimene ei tohi minna loomapidaja ettevõttesse ega vähemalt 48 tunni jooksul pärast jahti sigadega kokku puutuda.Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid inimesed võivad viirust edasi kanda. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioohutuse nõudeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.Sealiha söömine on ohutu. Kogu Eestis turul olev liha on Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all ja kontrollitud.Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA infotelefonil 605 4750.