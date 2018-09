Saaremaa seakasvataja rajas Raplamaale Frank Kutteri lihatööstuse

Kui poelettidel Frank Kutteri nimelisi suitsuvorste, sardelle ja sinke uudistada, siis esmapilgul võib nime järgi tõesti mõelda, et see on importkaup, kuna uudsed on ka pakendid. Ei mingeid plastkarpe – kõik lihatooted on loodust säästvalt paberpakendis ja läbipaistvat kilet on minimaalselt.