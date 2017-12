Saaremaal ajab puurkaev vett välja, Tuhala nõiakaev pole aga keema tõusnud

Saaremaa on viimasel ajal olnud hädas kõrge veetasemega, mis ka maanteid uputama on pääsenud. Vett pole aga palju mitte ainult maapinnal, vaid ka mitme meetri sügavuselt maa seest hakkab seda puurkaevust lausa välja pressima, teatab ERR.

Laugu külas asuv nn nõiakaev on ka varem aeg-ajalt oma vempe näidanud ja kaheksa meetri sügavuselt maa seest vett välja pressima hakanud. Viimati juhtus see 5. jaanuaril 2015. aastal. Ja nüüd siis uuesti.

„Me arvasime, et kui ümberringi on taludesse kaeve puuritud ja maa on nii auklikuks tehtud, et võib-olla ei hakkagi enam. Aga siiski rõõmustas!" ütles Laugu turismitalu peremees Uku Sillaste ERR-le.

Harjumaal Tuhalas asuv nõiakaev oleksmõned päevad tagasi samuti peaaegu keema hakanud, aga kaevus vihtlevad nõiad, nagu kaevu üle ääre ajamist rahvasuus nimetatakse, võtsid viimasel hetkel hoo maha.

„Vesi lainetas ümberringi, aga keemisest jäi kümme sentimeetrit puudu,“ ütles kirjeldas Maalehele olukorda Tuhala looduskeskuse esindaja Ants Talioja ning lisas, et nüüd on kaevu öökülmadega pisut tagasi tõmmanud, keemist ei paista kusagilt, kuigi vett on maapinnal ja -pinnas tänavusele märjale sügisele iseloomulikult endiselt enam kui küll.

Samas on Tuhala nõiakaev jõulupühade ajal ja vana-aasta õhtulgi keenud mitmeid kordi, ka jaanuaris ning veebruaris. Poole sajandi jooksul, mil vesi sellest kaevust üle rakete voolanud, pole huvilised keemist näha saanud ainult ühel kuul aastast – juunis.

Aastatel 1972-1975 ei keenud Tuhala nõiakaev kordagi, 1981. aastal aga pressis vesi end maa alt välja koguni kuuel korral.