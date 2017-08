Saarlasest mesinik on ilma jäänud poolesajast mesilasperest

Saaremaal Aste alevikus elavat mesinikku Peeter Metsheina tabas eelmisel kevadel karm löök: üleöö hukkus mitu mesilasperet. Nüüdseks on kokku hukkunud 49 peret.

Metshein on veendunud, et mesilasperede massilise hukkumise taga on naabrite kuri käsi - tema mesilastarudesse olevat lastud kärbsemürki, mis tiivulised kiiresti surmas.

Metshein on oma murega pöördunud nii Saaremaa veterinaarkeskusse kui ka politseisse.

“Mind ei võeta seal tõsiselt, tehakse narriks,” nentis mees pettunult.

