Sada juustu varjundit

„Muidugi saame sada täis,” ütleb hallitusjuustu tootja Aigar Brett. „Ma panin kirja kakskümmend oma juustu, nüüd hakkan maha võtma.”

Seda sellepärast, et oma juustud on pannud juubelikingitusse ka Nopri talumeierei, Konju talu, Nõmmiku meierei, Saidafarm, Kolotsi talu, Hõbeda mõis ja paljud teised Eesti eri nurkades tegutsevad talumeiereid. Kokku on Eestis juustu tootvaid talumeiereisid paarkümmend.

Eestlased on harjunud sööma juustuvõileiba. Viimase viie aasta jooksul on nad aga avastanud veel kümneid juustu tarbimisvarjundeid: magustoiduks, snäkina, uute põnevate maitsetena või eriilmeliste toitude koosseisus.

„Miks mitte! On ju juust kõige kontsentreeritum piimatoode,” ütleb Nopri talumeierei pealik ja talumeiereide liidu eestvedaja Tiit Niilo. „Vesi on välja pressitud, on jäänud ainult laktoos, rasv, valk ja mineraalained!”