Saksamaal leiutati kõhuli kurke noppivate tööliste asendamiseks robot

Saksamaa tootearendusinstituut Fraunhofer IPK töötab välja kahe robotkäega kombaini, mis hakkaks asendama levinud meetodit, kus hulk töölisi traktori veetaval alusel kõhuli kurke nopivad.

Saksamaal põllumehed on mures selle pärast, et kohalik kurgikasvatus on kokku kuivamas. Käsitsi korjamine, olgu või korraga 50 hooajatöölist mahutaval alusel, on muutunud liiga kulukaks ning ettevõtmine ei tasu õieti ära ka miinimumpalka makstes. Ida-Euroopa ja India odavama kurgi vastu on keerukas võidelda.

Kurgikombain, kui see valmis saab, on inimtööjõust odavam ning võiks sakslaste lauale kohaliku kurgi alles jätta, usuvad tootearendajad. Arendatav robot koosneb suhteliselt odavatest moodulitest, kuid on ideaalis tootlik ning usaldusväärne.

Masina ülesanne on iga ilmaga küps kurk ära tunda, kurk hellalt taime küljest lahti noppida ning see ladustada. Automaatne kurginoppija peab olema vähemalt sama kiire kui inimene, kes robotiarendaja sõnul korjab minutis kuni 13 kurki.

Tartumaal korjas möödunud suvel kurke palju ukrainlasi. Foto: Argo Ingver

Robotit peab õpetama

Seesuguse süsteemi loomine pole lihtne. Robot peab roheliste lehtede vahelt ära tundma rohelist värvi küpsed kurgid, mis paiknevad juhuslikult ning on tihti lehtede vahel peidus. Muutlik ilm ja valgusolud teevad ülesande veel keerulisemaks. Prototüübile paigaldatud multispektraalsed kaamerad leiavad arendajate sõnul ligikaudu 95 protsenti kurkidest.

Roboti käe küljes katsetatakse kolme erinevat kurgihaarajat – üks põhineb vaakumil, teine bioonilistel Fin Ray sõrmedel ning kolmas on kurgile sobivaks kohandatud Open Bionics robotkäsi. Kombain õpetatakse kurke otsima samamoodi nagu seda teevad inimesed.

"Robot oskab näiteks lehti korrapäraste ja korrapäratute liigutustega kõrvale lükata. Leitud kurgi kätte saamiseks võib ta oma liikumissuunda koheselt muuta," sõnab projekti kallal töötav teadlane Dragoljub Surdilovic. Robotkäte omavaheline liikumine on koordineeritud ning masinale tuleb selgeks teha muuhulgas see, kuidas käituda erinevate eriolukordade puhul.

Sellel Saksamaal pildistatud masinal saab tööd 50 kurginoppijat. Foto: Fraunhofer IPK

Esmased välitestid toimusid möödunud suvel ning robotit katsetati eri sortide peal. Teadlaste sõnul on peamised funktsioonid kombainil selged. Sügisest on katseid jätkatud kasvuhoones. Kui masin on piisavalt tõhusaks ja veakindlaks arendatud, tuuakse see müügile. Kurgikasvatajad olla masina vastu juba elavat huvi üles näidanud.

Allikas: Fraunhofer IPK