Saksamaal tõstetakse keskkonna kaitsmise eesmärgil loomsete produktide käibemaksu 19 protsendini ning seetõttu võivad nii puu- ja juurviljad kui ka ühistransport soodsamaks muutuda.

Saksamaa keskkonnaamet nõuab keskkonnakaitse eesmärgil loomse päritoluga toiduainetele, nagu piim ja liha, käibemaksu tõstmist. Varasemalt on nii nendele toiduainetele kui ka enamikule Saksamaal igapäevaselt kasutusel olevatele toiduainetele kohaldatud vähendatud käibemaksumäär seitse protsenti. “Loomse päritoluga toiduained tuleks tulevikus maksustada 19 protsendilise käibemaksuga,” ütles keskkonnaameti president Maria Krautzberger.

Krautzberger tegi ettepaneku lisalaekumiste arvelt näiteks taimse päritoluga toiduained ja ka ühistransport senisest soodsamaks muuta. See parandaks keskkonda ja tuleks maksumaksjatele otseselt kasuks, rääkis ta.

Muudatuse taga on keskkonnaameti aruanne, mille kohaselt mõjutab põllumajandus olulisel määral kliimamuutusi. Saksamaal on põllumajandus peamine metaani ja lämmastikoksiidide emissiooni põhjustaja.

Vähendatud käibemaksumäär loob selge eelise loomse päritoluga toiduainetele nagu liha ja piim, kuigi need on märkimisväärselt keskkonnakahjulikumad kui tera-, puu- või köögiviljad. Ühe kilo veiseliha tootmine põhjustab hinnanguliselt 7 kuni 28 kg kasvuhoonegaase. Köögi- ja juurviljade puhul on see näitaja väiksem kui üks kilogramm.