Salmonellast tingitud tapatalgud lõpetatakse sel nädalal. Kas 80 000 noorlindu pääsevad?

Eelmisel nädalal andis veterinaar- ja toiduamet teada, et OÜst Sanlind pärinevad munad võivad olla saastunud salmonellabakteriga.

Kahtlus sai surmaotsuseks ettevõtte 200 000 kanale. Küsimus on Andres Puksovi sõnul selles, kuidas talitada 80 000 noorlinnuga, kes on tõvest puhtad. Nendega oleks võimalik edaspidi munatootmist jätkata, kuid salmonelloosioht on liiga suur.