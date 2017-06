Samm ühise esindusorganisatsiooni poole tehtud

Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus Foto: Priit Simson

Aastaid on räägitud, kui vajalik oleks maarahva ühine esindusorganisatsioon. Nüüd on suur samm selles suunas astutud – ühte on heitnud põllumajandus-kaubanduskoda ja põllumeeste keskliit.