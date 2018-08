SARIKAPIDU: Imavere rapsitehase ehitus hakkab valmima

Kui veebruaris laius tulevase Imavere rapsitehase kohal suur ehitusauk, siis nüüd on rajatis saanud oma täiskõrguse 22 meetrit. Farm In Productionsi OÜ juhatuse liikmed Urmas Pallon (paremal) ja Margo Kuusk lubavad, et 20. augusti paiku hakatakse põllumeestelt ka rapsiseemet vastu võtma.

Kiur Kaasik