Scandagra investeerib 30 miljonit mahepõllumajanduse arengusse Balti riikides

„Mahepõllumajandus on olnud juba terve kümnendi meie tegevuse keskmes ning Scandagra Group on aktiivselt tegelenud Balti riikide maheteravilja turundamisega Euroopa turul ja mahepõllumajanduse edendamisega Baltikumis. EBRD rahastus aitab meil neid tegevusi edasi arendada ning liikuda läbi Scandagra initsiatiivide nii pikaajaliste eesmärkide kui ka laiemalt põllumajanduse ja farmerite konkurentsivõime suurendamise suunas. Fokusseerides mahepõllumajanduse edendamisele ja eriti teadusarendustegevusele on meie eesmärk pakkuda oma klientidele Balti teraviljatootjatele toetust ja teadmisi tootlikkuse suurendamiseks ning teraviljatootmise kulude vähendamiseks, et neil võiks tekkida konkurentsieelis,“ kirjeldas Scandagra Groupi juhatuse esimees Julius Puodžiuvelis.

Kuigi mahepõllumajanduse osakaal kasvab kõigis kolmes Balti riigis ja aastatel 2012-2016 suurenes mahepõllumajanduses kasutusel oleva maa pindala neis riikides rohkem kui kolmandiku võrra, siis mahetoodete tootmine jääb regioonis siiski alla oma potentsiaali.

EBRD laenuga soovitakse seda probleemi lahendada valdkondades, kus Scandagra Group tegutseb, näiteks teraviljaturul. Tegemist on EBRD esimese põllumajandusega seotud laenuga Balti riikides ning üldse esimese laenuga panga jätkusuutliku maakasutuse programmi raames.

„Me oleme selle partnerlusega väga rahul, kuna laen panustab otseselt ühte meie peamisesse strateegilisse eesmärki, milleks on jätkusuutliku arengu edendamine ning kliima ja teiste keskkonnaalaste muutuste mõju vähendamine. EBRD liigub oma algsest fookusest energiaefektiivsusele ja taastuvenergiaprojektidele muude teemade juurde, jätkusuutlik põllumajandus on neist üks olulisimaid. Laen mõjutab Baltikumi põllumajandussektorit panustades jätkusuutliku ja rohelise põlluharimisviisi populariseerimisse,“ kommenteeris EBRD põllumajandusharu esindaja Balti riikides Wojtek Boniaszczuk.

Scandagra Groupile väljastatav laen kuulub EBRD rohelise majanduse ülemineku strateegia alla, mille eesmärk on teha 2020. aastani 40 protsenti oma investeeringutest rohemajandusse. See laen on panga esimene projekt, mis keskendub selle strateegia jätkusuutliku maakasutuse osale, mille eesmärk on vähendada väetiste, energia ja teiste ressursside kasutust.

Euroopa juhtivate põllumajandusühistute DLG (Taani) ja Lantmännen (Rootsi) ühisettevõttena asutatud Scandagra Group on üks suurimaid komplekssete põllumajanduslahenduste pakkujaid kõigis kolmes Balti riigis. Ettevõte vahendab ja tarnib põllumajandustooteid rohkem kui tuhandele Baltikumi farmeritele ning pakub erinevaid teenuseid alates tava- ja maheteravilja kokkuostust, ladustamisest, kuivatamisest ja puhastamisest kuni väetiste pakendamise ja konsulteerimisteenuseni. Samuti on Scandagra Eesti kuni 100 000 tonnini ulatuva aastatoodanguga üks regiooni suurimaid söödatootjaid.