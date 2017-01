Viljafirma Scandagra peab igal talvel ühe suure seminari, millest võtab osa ligi pooltuhat põllumeest. Viimastel aastatel on see olnud Lennuakadeemias.

Firma on igal aastal pakkunud võimalust fikseerida vilja seminaripäeval kõrgema hinnaga kui iga päev ning ka osa taimekaitsevahenditele kehtib sel päeval kümneprotsendiline hinnaalandus. See on kindlasti üks põhjus, mis toob kohale palju põllumehi. Need, kes mullu fikseerimisvõimalust kasutasid, olid igal juhul võidumehed, kuna sügisesed kokkuostuhinnad langesid väga madalale. Seda, mida toob tänavune sügis, tuleb alles oodata.

Tänavu oli kohapeal fikseerijaid siiski vähem, kuna lähtuvalt praegusest viljaturust on ka pisut kõrgem hinnapakkumine suhteliselt madal. Midagi panid siiski lukku pea kõik kohalkäinud.

Asjalikku ja vajalikku infot jagasid eelkõige Scandagra enda daamid – viljaturgu analüüsis Scandagra Eesti teravilja tootejuht Marge Pähkel, põllul toimuvast andis ülevaate firma nõustaja Tiiu Annuk.

Seemnete müügijuht Mikk Tagel tutvustas uusi sorte, kiites eriti varast otra ’Toria’ ja õlleotra ’Planet’, mida hindavat väga kõrgelt ka inglased; samuti kergelt kooritavat Rootsis aretatud kaerasorti ’Galant’.

Kuigi teemad olid seinast-seina ja tegemist ikkagi seminariga, on see nii korraldajate kui põllumeeste sõnul ka võimalus inimestega kohtuda ja juttu ajada. Nii polnud seekord välja kuulutatud isegi ülitäpset päevakava, kuigi saalis toimuval ja esinemiste pikkusel hoidis silma peal firma müügijuht Mihkel Hang.

Kuna fuajees olid suupistelauad ning suurtelt ekraanildelt nägi kõike saalis toimuvat väga hästi, polnud vahet, kus parasjagu viibida. Ega kõik poleks saali mahtunudki, sest seal olid vaid üksikud vabad kohad.