Seadusesilmad peavad ükskord ära otsustama, kas põud on loodusõnnetus

Lii Sammler lii.sammler@maaleht.ee RUS

Riik ei tea veel, kas on põud ja mis see üldse on. Anni Õnneleid

Tänavu olid viimaste aastate kõige kuivemad mai, juuni ja juuli. Viljasaagid ulatuvad 60 ja rohusaagid 30 protsendini tavalisest. Kas see on eriolukord? Kas see on loodusõnnetus?