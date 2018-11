Seakasvataja: see on linnalegend, et eesti tarbija on vaene ega jõua kodumaist liha osta

Einar Jakobi Viru Lihaühustust tulistas seakasvatajate aastakonverentsi kõnepuldist välja selle, mis tal on südamele kogunenud:

„Viimasel aastal oleme rääkinud pidevalt importtoodangust, mis on meie turud sassi löönud. Küll kirume ühte ja teist tööstust, aga lõppude lõpuks on need vaid pooltõed, kui me ei suuda koolitada oma tarbijat. Me toodame ju tarbijate jaoks ja see, mille me suudame maha müüa, on ikkagi tarbija otsus.

Kui naaberriigis Skandinaavias eelistavad tarbijad kodumaist ja on nõus ka selle eest maksma, peab ka meil see võimalus olema. See on eetika asi, kuidas neid märke sinna peale panna. Me võime lipumärke ümber vaadata ja üle teha, aga selge on see, et iga ettevõte töötab kasumi teenimise eesmärgil ja kui võimalus on, kasutab ta selle ära. Me peame eeldama, et kui tarbija on nii teadlik, et otsib tõesti ainult kodumaist toodet ja on nõus selle eest maksma, siis on see asi ka paigas. See on see koht, kuhu peab panustama nii ettevõtja kui riik, et tarbijat koolitada. Meil on olnud linnalegend, et eesti tarbija on nii vaene, et ei jõua osta.

Ida-Euroopa riikidest on eestlaste keskmine palk kõige kiiremini tõusnud. Me oleme suhteliselt heas seisus, meil on ostujõudu küll. Me ei ole nii rikkad kui soomlased, kuid me oleme piisavalt rikkad, et osta kodumaist toodangut, kui leiame pakendi pealt õige info ja teame, et see on kodumaine. Me maksame ka see 50 protsenti juurde, kui me tahame seda süüa. Seda Skandinaavia tarbija teebki.

Eesti sealiha ei pruugi olla parem kui Läti või leedu oma, aga seda ostes jätad sa selle raha eesti põllumehele. Kas sa ei taha siis meie maaelu toetada?