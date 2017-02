Kui novembri algul allkirjastati korraldus, millega lõpetati Sakla seafarmis ja seda ümbritseval alal üle kolme kuu kestnud karantiin, loodeti juba aasta lõpus esimesed sead farmi sisse viia, kuid nii see siiski ei läinud. Nüüdseks aga tegutseb farm taas täiskoormusel.

Plaanid lükkusid edasi remonditööde tõttu, mis võtsid kauem aega, kui esialgu arvati, kirjutab Meie Maa.

Valjala Seakasvatuse OÜ juhataja Margus Õunpuu kinnitab, et möödunud nädala lõpust alates hakati sigu taas farmi tooma ja hooned on nüüd maksimaalselt loomadega asustatud.

“Kuid katk ei ole metsast veel kuhugi kadunud, see ei kao veel 20 aastat kuhugi,” tõdes ta, mõeldes võimalike levitajate all ka tavalisi inimesi, kes näiteks metsas jalutamas või marjul-seenel käivad.

Õunpuu tunnistas, et kõik seakasvatajad elavad katku tõttu pinge ja hirmu all. Et seakatku eemal hoida, selleks tuleb täita rangeid ohutusnõudeid ja haiguse eemalehoidmiseks suurt raha panustada.