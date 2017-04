Seemnekaubandusettevõte Viru Seeme alustab uute sortidega

Foto: Sven Arbet

Viru Seeme on vastloodud seemnekaubandusettevõte, mille taga on kogemustega teraviljaseemnete tootjad Jaak ja Ott Läänemets Lääne-Virumaalt. Viru Seemne eesmärk on laiendada põllumehe jaoks sordivalikut ning tagada pakutavatele sortidele tootjapoolne know-how.