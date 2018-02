“Sel aastal on üheks mureks seemnete idanevus, mida mõjutas vihmane sügis. Teisalt on tunda, et seemet toodeti ka oluliselt vähem kui tavaliselt,” räägib Ott Läänemets, OÜ Viru Seeme juhatuse liige.

Kuna pakkumine on piiratud, on Läänemetsa sõnul seemnete hinnad sel kevadel kuni 10% kõrgemad kui eelmistel hooaegadel. Nende endi toodetud seemned said otsa juba jaanuaris, nüüd püütakse leida lisakoguseid mujalt Euroopast.

Läänemets on veendunud, et kvaliteetset seemet on võimalik leida ka selleks kevadeks. “Piiratud on aga sordivalik ning tõenäoliselt tuleb arvestada importseemne kõrgema hinnaga,” märgib ta.