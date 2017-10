Sel aastal räägime jälle ilmast

Aga kas ilm on ikka enam nii lihtne teema? Maailm ehitab defitsiiti vajunud põllumaad ise juurde, näiteks veekogudele. Nuputame tehistoitu. Suusamägedele ei anta enam laenu, sest ilm on turvaliseks äriplaaniks liiga heitlik. Loodus on vajunud nihkesse, väljapoole harjumuspäraseid mustreid.

Sügisilm on olnud nii raju, et Leedu nimetab seda looduskatastroofiks, Läti korjab põllumeestelt kahjunumbreid. Eesti olukord tuleb veel sel kuul arutusele Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Nõukogus. Lühidalt öeldes on seis ootamatu – me ei ole nii vihmast septembrit saja aasta jooksul näinud.