Selgusid parim maamajanduseriala õpetaja ja õpilane

MESi moodustatud komisjon valis parimaks maamajanduseriala õpetajaks Luua Metsanduskooli praktilise metsakasvatuse õpetaja Tõnu Reinsalu ja parimaks maamajanduseriala õpilaseks sama kooli metsuri eriala õpilase Silver Pärna.

„Parim õpetaja Tõnu Reinsalu oskab õpetada paeluvalt, kaasates õppeprotsessi ka valdkonna ettevõtteid. Suurepäraste oskuste edasiandmine õpilastele parandab nii tööviljakust kui ka ohutu töötamise põhimõtteid ettevõtetes,“ ütles komisjoni ja MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg ning lisas parima õpilase kohta: „Silver Pärn on hea õpilane, kes on oma eeskujulikke oskusi näidanud kutsevõistlustel, samuti on Silveril selge siht metsandusvaldkonnas ettevõtlust arendada ja tulevikus maaülikoolis teadmisi täiendada.“

Üle antakse ka parima taimekasvataja aunimetus, mille sel aastal pälvis Raivo Sell.

„Raivo Sell saab põllult häid saake ja majandab oma ettevõtet meetodil, mis teeb võimalikuks vähese kapitaliga siseneda põllumajandusvaldkonda. Aukartustäratav on tema oskus kogu logistika ja kliendisuhetega üksi toime tulla. Peale teravilja kasvatab ta ka juba 10 aastat edukalt vaarikaid ja maasikaid,“ põhjendas MESi juhatuse esimees Raul Rosenberg valikut.

Tunnustamine toimub reedel 16. novembril Laitse Graniitvillas EPKK lõikuspeol. Parima maamajanduseriala õpetaja aunimetusega kaasneb skulptuur „Õpetaja Laur“ ning parima taimekasvataja aunimetusega skulptuur „Kalevipoeg viljavihuga“. Taieste autor on Tauno Kangro.