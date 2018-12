Seljal valmis 1,8 miljonit maksnud laudakompleks

“Valmivaile elamutele ja büroohoonetele vaatamata oleme jätkuvalt põllumajandusehituse asjatundjad. Viimase 7 aastaga on Mapri Ehitusel valminud rohkelt lautu, teraviljakomplekse ja muid põllumajandusehitisi ning meie nimi ei tohiks olla võõras ühelegi põllumajandussektoris tegutsevale ettevõttele. Me näeme põllumajandussektori investeeringute püsimist sarnasel tasemel ka järgmistel aastatel. Meie suurimad põllumajandusega seotud objektid on täna Weiss OÜ laudakompleksi II etapp Pärnumaal ning lähiajal valmiv Kaiu LT OÜ lüpsikarjafarmi laiendus Raplamaal,” ütles Väärsi.

Selja lauda praeguse etapi koguinvesteering oli umbes 1,8 miljonit eurot ja investeeringuid kavatsetakse ka edaspidi teha noorkarja lautadesse ja lägakäitlusesse. Enamuse farmi sisustusest tarnis DeLaval – asemekatted, katuseharjad, kardinad, jooturid, sügamisharjad, lägasüsteemid. Piirded pärinevad firmalt Fesma

Selja OÜ kuulub Tulundusühistule Vooremaa Piim ja toodangut väärindatakse Estover Piimatööstuses. Täna on Selja väljalüpsi poolest üks Eesti tippfarme, 11 000 kg piima lehma kohta aastas. Tööd antakse 44 inimesele.

Foto: erakogu