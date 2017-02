Alates veebruarist tuleb Andre juustufarmi toodang müügile Selveri keti 28 kaupluses Tallinnas, Tartus, Rakveres, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Narvas ja Paides.

„Oma toodanguga Selveri keti kauplustesse jõudmine on väikesele kodumaisele kvaliteetjuustude tegijale suur tunnustus," ütles Andre Juustufarm OÜ perenaine Erika Pääbus. „Kuigi Andre juustud on juba praegu hästi kättesaadavad, siis jõudmine Selveri lettidele toob kodumaise juustu austajatele need veelgi lähemale."

Alates veebruarist on Andre juustufarmi tooted saadaval Selveri poeketi Tallinna, Tartu, Rakvere, Jõhvi, Kohtla-Järve, Narva ja Paide kauplustes. Andre juustufarmi toodangut müüvate kaupluste täisnimekirja leiab www.andrefarm.ee/meierei-ja-tooted. Samuti saab juustu tellida kodulehe vahendusel üle Eesti Smartposti pakiautomaatidesse.

Andre Juustufarm OÜ juustud on pälvinud mitmeid rahvusvahelisi tunnustusi. 2016. aasta aprillis tunnistas Brüsselis asuv rahvusvaheline juhtiv toidu ja jookide hindamisega tegelev International Taste & Quality Institute Andre juustufarmi toodangu Superior Taste Awards konkursil kolme kuldtähe vääriliseks.

Maailma suurimal rahvusvahelisel juustukonkursil „World Cheese Awards 2016" pälvisid Andre Juustufarm OÜ juustud kolm hõbemärki. Kokku osales võistlusel ligi 3000 juustu sorti üle maailma.

Andre Farm OÜ on Tartumaal tegutsev piimatootmisettevõte, mis asutati 1998. aastal. Selle tütarettevõte Andre Juustufarm OÜ alustas ettevõtte oma farmi lehmade piimast juustutootmist 2015. aastal. Andre Farmis on 180 lüpsilehma, kelle piimast ligi kaks kolmandikku väärindatakse juustuks.