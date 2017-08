Septembris avaneb uus toetuse taotlemise võimalus põllumeestele, kelle ettevõte on kannatada saanud ohtliku taimekahjustaja või eriti ohtliku loomataudi tõttu

Septembris saab esmakordselt taodelda uudset toetust ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamiseks.

Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus on Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014-2020 5. meetme „Loodusõnnetuses ja katastroofides kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamine ning asjakohaste ennetusmeetmete kasutuselevõtmine“ alaliik.

Meetme üldine eesmärk on teha korda loodusõnnetuses, ebasoodsates ilmastikutingimustes ja katastroofides kahjustunud põllumajandusmaa ning taastada tootmise potentsiaal. Kõnealuse toetuse eesmärk on võimaldada ettevõtjatel, kelle tootmist on kahjustanud ohtlik taimekahjustaja või eriti ohtlik loomataud, taastada oma põllumajanduslik tootmispotentsiaal.

Eriti ohtlike loomataudide loetelus on kokku 16 haigust, sealhulgas Eestis mets- ja kodusigadel tuvastatud sigade Aafrika katk ning meie lähiriikides leviv kõrge patogeensusega lindude gripp. Nimekiri nimetatud taimekahjustajatest on leitav nõukogu direktiiviist 2000/29/EU taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta.

Toetuse taotlusi võetakse vastu 4. septembrist kuni 8. septembrini 2017.

Arengukava meetme 5.2 kogu eelarve on miljon eurot, millest 600 000 eurot on kavandatud 2017. aasta taotlusvooruks.

Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetuse väljamaksed tehakse 85% ulatuses Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) ning 15% ulatuses Eesti riigi eelarvest.

