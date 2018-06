Setomaa vallas kaalutakse kõigi põllumaade mahedaks muutmist

Setumaal arutleti selle üle, kas ja kuidas oleks võimalik muuta Setomaa valla põllu- ja metsamaad mahedaks.

Alates taasiseseisvumise ajast mahekultuure kasvatanud Vello Pail on praegu mahetatra, -oa, -herne ja teiste kultuuride all ligi 250 hektarit maad. Et tema põllujupid piirnevad intensiivtootja omadega, loodab ta väga et "Mahe Setomaa" ideest saab ka päriselt asja.

Lõuna-Antsu talu peremees Mikk Kooser "Mahe Setomaa" ideesse aga ei usu. Olgugi, et majandab 1200 hektaril maal, millest 250 ongi juba maheda all.

Ta ütles, et tegelikult ei jagu ka hetkel põllumeestel piisavalt teadmisi mahepõllumajandusele üleminemiseks nii, et maade viljakus ei saaks pikas perspektiivis kannatada.

