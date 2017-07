Sigade Aafrika katk on Poolas jõudnud neljakümnesse seafarmi

Eile tuvastati Poolas juba nende selle aasta neljakümnes sigade Aafrika katku juhtum kodusigadel. Kui valdavalt levib viirus Poola väikefarmides, siis sel nädalal jõudis taud ka ühte 2000 seaga farmi.

Lätis on sel aastal olnud kolm sigade Aafrika katku puhangut ning Leedus on sel aastal taud jõudnud kümnesse farmi. Eestis on sel aastal olnud kaks sigade Aafrika katku puhangut kodusigadel.

Juunil lõpul jõudis sigade Aafrika katk ka Tšehhisse, kui viirus tuvastati ühel metsseal. Tänaseks on viirus diagnoositud juba 66 Tšehhi metsseal. Eestis on 23. juuli seisuga sel aastal uuritud 6853 metssiga, kellest 532 on olnud sigade Aafrika katkule positiivsed.

Viimased nakatumised kodusigadel on juhtunud Eestis aladel, kus metssigade kontsentratsioon on kõrge. „Selleks, et ära hoida kodusigade nakatumist, tuleb loomapidajatel järjepidevalt pöörata tähelepanu bioohutusnõuete rakendamisele, olles nõudlik nii enda kui ka farmi teenindavate isikute suhtes. Oluline on jätkata ka metsigade arvukuse reguleerimist ning hukkunud loomad või nakatunuks osutunud lihakehad nõuetekohaselt kahjutustada. Need sammud aitavad alandada viiruskoormust keskkonnas, mis vähendab oluliselt nakkuse farmi leviku võimalust,“ ütles veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda.

„Viirus on enim levinud just Saaremaal ning kuna kõiki lastud sigu tuleb sigade Aafrika katku suhtes uurida ja rümbad kuni laborianalüüside vastuste saabumiseni hoiustada, siis oleme koostöös kohalike jahimeestega lahendusi otsimas.“ Lisaks sellele muudab VTA oma lepingut transpordipartneritega, et Saaremaa jahimehed saaksid kütitud metssigadelt võetud proove saata laborisse ka nädalavahetustel. See tegevus võimaldaks reedel või nädalavahetusel kütitud metssigade verd uurida Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis Tartus juba esmaspäeval ning see vähendaks metssigade hoiustamisvajadust.

TAUST Üle Eesti kehtib sigade väljas pidamise keeld. Taudistunud aladel peab farmiomanik välistama metssigade ligipääsu kodusigadele ning kõigile vahenditele ja materjalidele, mis võivad sigadega kokku puutuda. Jahil käinud inimene ei tohi minna loomapidaja ettevõttesse ega vähemalt 48 tunni jooksul pärast jahti sigadega kokku puutuda.

Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid inimesed võivad viirust edasi kanda. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioohutuse nõudeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.

Sealiha söömine on ohutu. Kogu Eestis turul olev liha on Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all ja kontrollitud.

Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA infotelefonil 605 4750.

