Siim Saareväli: töötajad seakatku tõttu tööd ei kaota, tootmine jätkub

Linnamäe Peekoni sigalas hukatakse katkupuhangu tõttu ligi 7000 siga, nakatumispõhjus on teadmata.

Sigalas töötab üheksa inimest, kõik on Linnamäe ümbruskonnast. "Keegi tööd ei kaota," kinnitas mullu kevadel Linnamäe Peekoni ostnud Siim Saareväli. Ta lisas, et kolmapäeval otsustati ka see, et pärast puhangu likvideerimist jätkatakse tootmist, kirjutab Lääne Elu.

Saareväli ütles, et katkupuhangu avastamine oli firmaomanikele löök: „Ma ei räägi majanduslikus mõttes, vaid moraalselt.”

Teisipäeval tulnud teade katkupuhangust Linnamäe sigalas oli selle poolest ootamatu, et senised kontrollid pole seal bionõuete täitmisel rikkumisi tuvastanud. Viimati kontrolliti sigalat augusti lõpus.

Enne seda nädalat võeti Linnamäe sigala sigadelt katkuproove viimati 4. septembril ja toona olid proovid negatiivsed – sigadel katku ei leitud.