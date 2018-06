Siloteoks on palju tehnilisi võimalusi

Rullisilo on otstarbekam teha väikestel, eraldiasetsevatel põldudel, aga selle teeb kalliks tehnika hind ühe rulli kohta ning kilekulu.

Tranšeesilo tegemisel on otseselt siloteoga kaasnevad kulud väiksemad ning see on efektiivne ettevõtete puhul, kus piimakari suur ja päevas kuluvate silorullide hulk kerkiks juba 40–50 kanti.