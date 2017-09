Sirje Potisepp valiti toiduliidu juhatajaks tagasi

Eesti Toidutööstuse Liidu volikogu nimetas Sirje Potisepa juba viiendat korda liidu juhatajaks.

„Meie ettevõtted on olnud Sirje Potisepa tööga rahul ja hindavad tema panust Eesti toidutööstuse arengus,“ sõnas toiduliidu volikogu esimees Veljo Ipits.

Sirje Potisepp on juhtinud toiduliitu alates 2005. aastast. Tema esmased kokkupuuted toidutööstusega pärinevad aga juba 1989. aastast ASist Remedia.

„Toiduliidu juhina on mul põhjust tunda uhkust selle üle, et Eesti toitu hinnatakse ja väärtustatakse aina enam,“ tõdes Sirje Potisepp. „Praegu tekitavad muret poliitilistest otsustest tingitud toiduainete ja jookide hinnatõusud. Samas on hea meel tõdeda, et sanktsioonide põhjustatud piirangud on hoogustanud kodumaise toodangu eksporti uutele välisturgudele.“

Potisepa sõnul on liidu olulisimaks rolliks seista hea Eesti toidu ja toidutootjate väärtustamise ning kodumaise toidutööstuse tuntuse tõstmise eest.

Toiduliit korraldab igal aastal Eesti toitu tutvustavaid kampaaniaid ning annab välja lipumärki Eestis toodetud toiduainetele. Ühtlasi viis liit tänavu juba 23. korda läbi Eesti parima toiduaine valimise. Samuti jätkatakse tööd seadusandlusega, olles seejuures avalikule sektorile arvestatavaks partneriks.