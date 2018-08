Siseminister Anvelt põuakahjudest: me ei näe vajadust hädaolukorra seadust muuta

Hädaolukorra seaduse üheks põhimõtteks on, et hädaolukorda VV tasandil välja ei kuulutata ning hädaolukorra lahendamist juhtiv asutus (nt Veterinaar- ja Toiduamet loomataudi korral; Terviseamet epideemia korral) on volitatud otsustama, kas olukorra lahendamiseks on vaja eriseadustele lisaks täiendavaid meetmeid ja juhtimiskorralduse muutmist ehk, kas tegemist on hädaolukorraga ning mil viisil hädaolukord lahendada.

Küll võidakse hädaolukorra lahendamiseks välja kuulutada eriolukord, kui tavapäraste meetmetega ei ole õnnestunud olukorda lahendada ja vajalik on rakendada täiendavaid inimeste põhiõigusi ja vabadusi piiravaid meetmeid, näiteks:

kohustada inimesi tööle,

siseneda omaniku nõusolekuta ehitistesse ja territooriumile,

kehtestada viibimiskeeld ja piirata muul moel liikumisvabadust,

sundvõõrandada vallasasi (nt kasutada liiva, ehitusmaterjale, kütust jne),

võtta tehnikat (nt sõidukeid, rasketehnikat jne) sundkasutusse,

piirata avalike koosolekute ja avalike ürituste pidamist.

Teie poolt viidatud kriisiolukord põllumajandussektoris on põhjustatud põuast, mis tuleneb sademete puudusest ja normaalsest kõrgemast õhutemperatuurist. Meie hinnangul pole pikaajalise põua mõjude (raske majanduslik olukord ühes majandussektoris) adresseerimiseks hädaolukorra seadus asjakohane.

Ühe või teise majandussektori turuhälve (näiteks reostuse mõju kalandussektorile, terrorismi mõju turismisektorile jne jne) käsitlemine hädaolukorrana ei anna kujunenud kriisiolukorra sisulisele lahendamisele mingit lisandväärtust.

Meie hinnangul on tegemist pigem võimaliku turuhälbega (tootmisraskusega) põllumajandussektoris, kus võib olla põhjendatud vajadus kaaluda riigipoolsete abimeetmete (näiteks otsetoetuste maksmine) rakendamist põllumajandustootjate toetamiseks, et leevendada põuakahjustuste mõjusid ja toetada põllumajandustootjaid kriisiolukorra tagajärgedega toimetulekul.

Näiteks, kui raskustesse satub laevatööstus, on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hinnata, kas ja kuidas riik sekkub ning rakendada vajalikke meetmeid. Põuast kui erakorralise iseloomuga loodusnähtusest põllumajandustootjatele põhjustatud olukorra hindamine on Maaeluministeeriumi vastutusala.

Kokkuvõtvalt tagab meie hinnangul hädaolukorra seadus muuhulgas ka põllumajandussektoris toimuvate hädaolukordade lahendamise hädaolukorra seaduse seatud raamistikus ja põhimõtteid järgides ning me ei näe vajadust muuta hädaolukorra seadust Teie tõstatatud küsimuse vaates.