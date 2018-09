​​​​Sõnnikust mootoriküte? Täiesti võimalik ka siinsamas Viljandimaal!

Kümmekond aastat tagasi tõi ettevõtmise eestvedaja, OÜ Biometaan tegevjuht Ahto Oja Rootsist biometaani tootmise idee n-ö maale.

“Toona rootslased hoiatasid mind, et neil võttis biometaani tootmisega alustamine kümme aastat ning soovitasid valmis olla kivide ja kändude ületamiseks. Nii ka läks, aga nüüd on see tehas valmis,” räägib Ahto Oja.