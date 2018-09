Söödanappus sunnib enne talve loomi tapale viima

Rein Raudvere rein.raudvere@maaleht.ee RUS

Jane Mättiku sõnul suurem loomade müügi surve tõenäoliselt alles algab. Sven Arbet

Loomade müügiga on paljudel kiire, sest karjamaa on tühi, loomad kipuvad sealt välja ja juba peab söötma talvevarusid, mida ühel on niigi vaid kolmeks kuuks, teisel jõuludeni.