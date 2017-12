Soomlased hakkavad kipsi põllule laotama

Looduspõhiste lahenduste konverentsil Tallinna Ülikoolis tuli Helsingi Ülikooli teadlane Elisa Punttila välja uudisega, et Soome uurimisgrupp on teinud pilootprojekti uurimaks, kuidas Ida-Soomes asuvat massiivset kipsi kogust ära kasutada kogu riigis põllumajandusvee puhastamiseks. Soomlased on veendunud, et kohalike materjalide kasutamine on parim viis Soome põllumajandust edendada.

Punttila sõnul on tulemused olnud positiivsed ja kiiresti näha: “Kui varem oli põldudelt tulev vesi latte-kohvi värvi, siis pärast kipsi laotamist põllule muutus vesi selgeks ja puhtaks. Küsimus on ka majanduslik – fos­fori leostumine põllult vette on olnud probleem pikka aega. Pilootprojekti tulemusel jõuti järeldusele, et fosfaatide kadu vähenes kuni 50%. Selline väetise kadu on olnud kallis, 66 eurot kilogrammi kohta, mis on otsene kahju põllupidajale,” selgitab teadlane.