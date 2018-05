Suri põllumajandusteadlane Heino Lõiveke

Eile lahkus meie hulgast tuntud põllumajandusteadlane, kunagine Eesti Maaviljeluse instituudi direktor Heino Lõiveke.

„Mälestame ja langetame pea. Ka Eestimaa põllud on täna leinas,” ütles Heino Lõivekest mälestades tema kauaaegne kolleeg Saku instituudist Viive Rosenberg. „Heino oli alati oodatud lektor ja nõuandja, tore kolleeg ja kaaslane.”

Agronoomiadoktor Heino Lõiveke oli üks markantsemaid tegelasi kunagise Eesti Maaviljeluse Instituudi teadlaste peres. Teda iseloomustasid kompromissitus, täpsus, põhjalikud teadmised ja oma seisukohtade propageerimine.

„Töötasin noore teadurina temaga koos. Ta oli tollal üks vähestest taimehaiguste asjatundjatest. Kolhoosiajal oli küll vähe võimalusi taimehaigustega võidelda, kuid Lõiveke tegi selle teadvustamiseks kõik mis võimalik. Ka mükotoksiinide teema tõstis ta üles palju aastaid varem kui need firmad, kes sellest praegu räägivad,” meenutab Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas.

Ta lisab, et Lõiveke uuris ka hilisemal ajal põhjalikult kõiki uusi preparaate, mida firmad pakkusid. „Firmamehed pidid väga targad olema, et tema küsimustele ammendavalt vastata.”

Heino Lõivekest kui kauaaegset teadurit taimekaitse alal, kunagist Eesti Maaviljeluse Instituudi direktorit, samuti taimekasvatuse büroo juhatajat tunnevad väga hästi kõik need põllumehed, kes tegelevad teraviljakasvatusega.

Heino Lõiveke on välja andnud aastate jooksul mitmeid käsiraamatuid: „Taimekaitse käsiraamat”, „Teraviljakasvatuse käsiraamat”, samuti „Õlikultuuride kasvataja käsiraamat”. Tuntud teadlasel on olnud palju õpilasi, ta on juhendanud magistri- ja doktoritöid. Ta on avaldanud üle 300 teadusliku ja populaarteadusliku artikli.

Heino Lõivekese lahkumisega jäävad üha hõredamaks nende kangete Saku teadlaste read, kes hiilgeaegadel hoidsid kõrgel põllumajandusteaduste taset kunagises Saku instituudis.