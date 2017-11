Suur osa köögiviljasaaki uppus mutta, pea pool vajalikust tuleb sisse osta

“Vähemalt kapsasaagi sain oma porisest põllust lõpuks kätte, aga 30 hektarit kartulit jäigi maha,” teatas ASi Sagro omanik Kalle Reiter Harjumaalt. “Proovisime küll kartulit võtta, aga kombain vajus nii sügavale sisse, et kolme traktoriga tirisime selle lõpuks välja,” meenutas firmajuht.

Erakordselt kehvad ilmastikuolud takistasid köögiviljakoristust ka Harjumaal Kadarbiku talu põldudel. OÜ Kadarbiku Köögivili tootmisjuht Ville Pak ütles, et umbes viiendik porgandipõllust jäi nende osaühingul tänavu üles võtmata.

“Meil on porgand põllule jäänud 15 hektaril, külmunud maa seest ei saa seda enam kätte,” rääkis Pak. Ta ei usu, et nad omakasvatatud porgandiga suudaksid meie rahva ära toita, näiteks Lätist imporditakse porgandit kogu aeg lisaks. Ta viitas, et köögivilja omahind on nii madal, et üha raskem on sektoris tegutseda.

“Soomes on porgandi omahind kaks kuni kolm korda kõrgem kui meil,” rääkis Ville Pak.