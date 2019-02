AS Trigon Dairy Farming Estonia plaanib lähiaastal tootmist küll laiendada, aga seda Kaiu ja Väätsa farmis, oma Kärla farmi soovib Trigon Dairy aga maha müüa.

Vjatšeslav Leedo ütles, et Kärla müük sobiks nende tootmisega väga hästi, kuid nagu kinnitavad ka Trigoni juhid, on mandril palju odavam ja efektiivsem toota.