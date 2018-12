Järvamaa kutsehariduskeskuses õpetatakse linnukasvatust täiskasvanutele sesoonõppe vormis ja vastuvõtt toimub üle aasta. Praegu on aastasel kursusel õppureid 30, mis on rekord, kuna tavaliselt on olnud 15–20 õppuri ringis.

„Nad tahavad pigem oma kodumajapidamises linnukasvatusega tegelema hakata, päris paljud on pikka aega tegelnud ja nüüd tulid õppima," selgitas juhtõpetaja.