Taimekaitsevahendit Vertimec 018 EC võib sel aastal avamaal kasutada erandkorras

Foto on illustratiivne.

Põllumajandusamet väljastas eriloa taimekaitsevahendi Vertimec 018 EC piiratud ja kontrollitud kasutuseks avamaa maasikal, avamaa kurgil ja avamaa rullkõrvitsal.

Kõik avamaa kurgi, maasika ja rullkõrvitsa kasvatajad, kes soovivad eriloa alusel Vertimec 018 EC kasutada, on kohustatud hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast selle toote kasutamist teavitama Põlumajandusameti kontrollibürood telefonil 504 8716 või e-kirja teel riina.partel@pma.agri.ee.

Kurgi ja rullkõrvitsa kasvatamisel on tihti probleemiks punase kedriklesta kahjustus ning maasikakasvatuses maasikalesta ja punase kedriklesta kahjustus. Maasikalesta kahjustus ei vähenda mitte ainult sama aasta saaki, vaid võib nõrgestada taimi sedavõrd, et kannatab ka järgmise aasta saak. Põllumajandusamet hindas põhjalikult MTÜ Eesti Aiandusliidu poolt esitatud taotlust ja otsustas välja anda taimekaitsevahendi Vertimec 018 EC eriloa piiratud ja kontrollitud kasutuseks.

Eriolukordadeks on võimalik anda kuni 120 päevaks luba taimekaitsevahendite turulelaskmiseks piiratud ja kontrollitud tingimustel. Avamaal kasutamiseks ei ole eelnimetatud kultuuridele ja kahjustajatele taimekaitsevahendite registris hetkel ühtegi nii efektiivset toodet ja seetõttu on erakorraline luba vajalik. Eriloal on sätestatud täpsed kulunormid, kasutusajad ja kasutuspiirangud. Eriluba kehtib kuni 08.09.2017.

Põllumajandusamet ei saa toodet turule tuua ilma kasvatajate enda huvi ja taotluseta. Eriloa väljastamine on lühiajaline lahendus. Põllumajandusamet on MTÜ Eesti Aiandusliitu teavitanud erinevatest alternatiividest. Sobivate toodete valiku suurendamine aitab pikemas perspektiivis vältida ka kahjuritel resistentsuse teket.

Lisaks Vertimec 018 EC-le on Põllumajandusamet 2017. aastal väljastanud eriloa veel puhtimispreparaatidele Cruiser OSR ja Modesto FS 480/Elado Blue. Kõik kehtivad eriload on leitavad Põllumajandusameti kodulehelt.

Kõikide taimekaitsevahendite kasutamisel peab järgima ohutusnõudeid, et vältida ohtu inimeste ja loomade tervisele ning ümbritsevale keskkonnale. Lisainfot taimekaitsevahendite kasutamise nõuete kohta saab Põllumajandusameti igas keskuses taimekaitse peaspetsialistilt või taimekaitse ja väetiste osakonna kontrollibüroost.