Taimekasvatust juhitakse taevast. Igas mõttes

Droonipilt näitab kohe ära, millisel põlluosal on toitaineid vähe ja kus üleliia. Shutterstock

Viljakasvatajad ütlevad taevasse vaadates, et nende ülemus on seal, mõeldes ilma. Tegelikult on teisigi taevaseid jõude, millega põllul toimuvat jälgida: satelliidid, lennukid ja droonid.