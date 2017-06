Taimetoitlasest farmer annetab kogu oma karja varjupaigale, sest ei suuda loomi tapamajja saata

Briti veisekasvataja Jay Wilde annetab 59 veist Norwichi lähedal asuvale Hillside'i loomade varjupaigale, sest ei suuda taluda mõtet, et loomad tapetakse.

Wilde päris farmi isalt, kes suri 2011. aastal. Taimetoitlane on ta olnud juba 25 aastat. "Minu jaoks oli väga raske, et loomad, kelle eest ma olen ihu ja hingega hoolt kandnud, lõpetavad oma elupäevad tapamajas. See oleks ikka väga õudne surm!" sõnas Wilde The Timesile.

Tema arvates on loomadel elust helged mälestused ning nad tunnevad samasuguseid tundeid ja suhtlevad omavahel samamoodi nagu inimesed.

"Ma olen neid nutmas näinud," meenutab mees.

59 veist oma karjast läkitas ta loomade varjupaika, kümme jättis endale lemmikloomadeks.

Hilliside'i varjupaigast on alates 1995. aastast läbi käinud umbes 1900 hobust, eeslit ja muud karilooma.

"Me oleme sellesse ettevõtmisse kaasatud olnud algusest peale," selgitas Briti veganite ühenduse esindaja Tom Kuehnel. Jay Wilde'il tekkis mõte loomad ära anda pärast veganite koostatud raportit, mis julgustab põllumehi loomade asemel inimtoiduks hoopis erinevaid teravilju kasvatama.

Veganite ühendus aitas Wilde loomadele uue kodu leida ning loomad ka sinna ümber kolida. Tegemist on esmakordse niisuguse juhtumiga Inglismaal ning veganid loodavad, et sellest ammutavad inspiratsiooni teisedki farmerid. Jätkusuutlikku ja edukat farmi on võimalik pidada ka ilma loomi toiduks kasvatamata, on nad kindlad.

Allikas: dailymail.co.uk