Taliotra alles õpitakse Eestis kasvatama

Tänavu on mitmel pool Eestis näha sügavroheka tooni ja pikemaks sirgunud kõrrega viljapõlde. Selline näeb välja paljude viljakasvatajate jaoks uue kultuuri – taliodra põld.

Taliotra on püütud Eestis kasvatada juba mitukümmend aastat, kuid väga väikese eduga. Koristuspind on olnud alla tuhande hektari, suurim oli see 2009. aastal – 1400 ha.

Üllatusaastaks kujunes aga 2015. Siis sai Harjumaa põllumees Aivar Treiberg taliodralt Eestis ennenägematu rekordsaagi – 12 tonni hektarilt.

“Taliodral on väga ahvatlevad positiivsed omadused – lühike kasvuperiood ja varasest odrast suurem saagivõime. Samas on probleemiks nõrk talvekindlus ja vastuvõtlikkus haigustele,” selgitab üks taliodra propageerijaid, Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas.

Kevadsuvise lühikese kasvuperioodi tõttu on talioder üks esimesi kultuure, mida saab koristama hakata juba juuli keskpaiku.