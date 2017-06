Talumehe mure: maast jäin ilma, kuhu ma nüüd panen need sada poolmetsikut hobust?

Talunik nõustus kuus aastat tagasi poolmetsikutel hobustel silma peal hoidma. Nüüd on jama majas – karja jaoks vajalikud puisniidud anti rendile firmale, kus hobuseid nähagi ei taheta. Kõigele lisaks nõutakse tagasi talle välja makstud toetusraha.

PRIA pressiesindaja Maris Sarv-Kaasik kinnitab, et Enn Tomson toetusi on küll vähendatud, kuid põhjus pole heina kõrguses. Pressiesindaja sõnul olid Ennu majapidamises tuvastatud rikkumised nii ulatuslikud, et 2016. aastal Ennule ühtset pindalatoetust ei määratud ning kliimat ja keskkonda säästvate tavade toetust ja Natura toetust maksti osaliselt.

