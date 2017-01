Eelmisel nädalal pidasid keskkriminaalpolitsei töötajad Tartus kinni seitsmeliikmelise grupi, keda kahtlustatakse talunikelt suures ulatuses vilja välja petmises.

Kahtlustuste kohaselt ostsid kelmid viimase kolme aasta jooksul varifirmasid kasutades talunikelt vilja, jätsid teadlikult selle eest maksmata ning müüsid vilja edasi kokkuostjatele.

Uurijad pöördusid meedia vahendusel ka avalikkuse poole, et kõik, keda veel sellisel moel petetud, politseile endast teada annaksid.

Nagu ütles Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas, kandis meedias avaldatud üleskutse vilja. Kui esialgne kahtlustus oli esitatud 14 kuriteoepisoodis, siis tänaseks on alust arvata, et kuriteoepisoodide arv on 20 kandis ning kannatanutele tekitatud kahju on ületab 300 000 eurot.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juhi Janek Maasiku sõnul tegutsesid kinni peetud kuus meest ja üks naine erinevates piirkondades üle Eesti.

Läbiotsimise käigus võtsid politseinikud kahtlusalustelt ära mitu sõiduautot ja ühe kahtlustatava kodust ca 60 000 eurot sularaha. Arvestades seda, et peamised kahtlustatavad on ka varem kelmuste eest kriminaalkorras karistatud, esitas prokuratuur kohtule nelja inimese vahistamise taotluse.

„Kahtlustuse järgi on need neli isikut kõnealuste kelmuste peamised organisaatorid, kes kohtusid kannatanutega ise harva ning varjasid oma osalust, peitudes erinevate variisikute ja –firmade taha. Kohus nõustus prokuratuuri taotlustega ning kohaldas neljale kahtlustatavale eeluurimise ajaks vahistamise,“ ütles Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep.

Kuna on alust arvata, et kannatanute hulk võib veelgi suureneda, palub prokuratuur võtta kõigil, kellelt sarnasel moel on vilja välja petetud, ühendust politseiga numbritel 5173154 või 612 4333 või kirjutades e-posti aadressile majanduskuritegu@politsei.ee.