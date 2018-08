Talupidajate keskliit ning noortalunikud esitasid ministeeriumile 11 ettepanekut põuast tingitud olude leevendamiseks

Eestimaa Talupidajate Keskliit (ETKL) ja Eesti Noortalunikud pöördusid maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri Marko Gorbani poole, et edastada talle ettepanekud kuivast ja kuumast ilmast tingitud olukordade leevendamiseks.

Avaldame Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liikme Kerli Atsi ja Eesti Noortalunike juhatuse esimehe Kaja Piirfeldti kirja täismahus.

Olukorra lühikirjeldus

Põuast tingituna on kõige rohkem kannatada saanud rohumaad, kus prognoositav saak on tavaaastasest 30-50% väiksem ning rohu kasv on pidurdunud. Püsirohumaadelt prognoositav söödakogus pea 60% väiksem kui seda on tavapärastel aastatel. Hetkel on karjamaad kõrbenud, rohu kasv on väga tagasihoidlik ning loomad vajavad osaliselt lisasöötmist.

Kui lähiajal sademete hulk ei suurene, jäävad küsitavaks teine ja kolmas niide. Hetkel on varutud sööta keskeltläbi 20% - 75% koguvajadusest. Põuast tingituna ei tärka külvatud heinaseeme. Piimaveistele söödetakse juba talvesööta. Viljakasvatajad on kirjeldanud olukorda selliselt, et kõige rohkem on saanud kannatada suvioder. Samas on piirkonniti kirjeldatud kõikide suviteraviljade kehva olukorda. Nimetatud on vähemalt korra kõiki teravilja liike, mis viitab piirkonniti ja tootja külviplaanidest tulenevalt väga erinevale olukorrale. Saagiprognoos on 50% tavapärastest aasta saagist. Köögiviljad on põuast tingitult väga halvas seisus. On kirjeldatud, et saagist on 1/3 hävinenud ning 2/3 on kehvas seisus.