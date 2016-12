Euroopa Komisjon seisab selle eest, et ükski kaubandusleping Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel ei seaks Euroopa põllumehi ebasoodsasse konkurentsiolukorda, ütles täna Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi (DG Trade) peadirektor Jean-Luc Demartyga kohtunud maaeluminister Tarmo Tamm.

Kohtumisel oli peateemana kõne all 2017. aasta lõpul Buenos Aireses toimuv Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) 11. ministrite kohtumine, kus põllumajandus on võtmeteema.

„Eesistujariigina peame olema valmis Euroopa Komisjoni igakülgselt toetama kohtumise ettevalmistamisel ja läbirääkimistel teiste Euroopa Liidu ja WTO liikmesriikidega, et jõuda Buenos Aireses Euroopa Liidu ühishuvisid arvestava kokkuleppeni,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Peadirektor rõhutas, et WTO ministeriaalil läbirääkimistel kolmandate riikidega edu saavutamiseks on väga oluline liikmesriikide omavaheline koostöö ja ühistes seisukohtades kokkuleppimine. Ühtlasi kinnitas ta, et Euroopa Komisjon seisab hea selle eest, et ükski kaubandusleping Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel ei seaks Euroopa põllumehi ebasoodsasse konkurentsiolukorda.“

Kohtumisel oli juttu ka kahepoolsetest kaubanduslepingutest. „Euroopa Liidu põllumajandustoodangule uute turgude leidmiseks tuleb edasi liikuda ambitsioonikate vabakaubandusläbirääkimistega kolmandate riikidega. Näiteks oleks peadirektori sõnul Euroopa põllumajandussektoril palju võita vabakaubanduslepingust Jaapaniga, kuna Jaapan impordib suurema osa oma toidukaupadest,“ lisas Tamm.

Ministrit saatsid kohtumisel kalanduse ja välissuhete asekantsler Olavi Petron, põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban, Eesti esindaja WTO juures Genfis Kristina Uibopuu ning eurokoordinatsiooni osakonna peaspetsialist Teve Kink.