Tamm: Talude avamisega avate ka oma südamed

Talude avamisega avate ka oma südamed, ütles täna Jänedal toimunud avatud talude päeva ettevalmistaval infopäeval esinenud maaeluminister Tarmo Tamm.

Kolmandat üle-eestilist avatud talude päeva ettevalmistaval infopäeval kutsus Tamm üles talupidajaid osalema avatud talude päeval 23. juulil, et tugevdada inimeste sidet maaeluga, näidata, kust pärineb kodumaine toodang, ning elavdada läbi otsekontaktide kodumaiste toodete tarbimist.

„Talude avamisega kutsute inimesi tagasi maale ja näitate neile tublisid ja lahkeid inimesi, kes maal toimetavad, see on tänuväärne,” ütles Tamm. „Soovin, et oleks järjest rohkem talusid, kes on valmis külalisi vastu võtma mitte ainult sellel ühel päeval, vaid aastaringi.”

Avatud talude päeval osalemiseks tuleb talu või põllumajandustootmine hiljemalt 1. mail registreerida SIIN.

Talupidajad ja põllumajandustootjad, kes soovivad 23. juulil oma tootmise külastajatele avada, on oodatud osalema infopäeval 31. märtsil algusega kell 11 Kääriku spordikompleksi seminariruumis Valgamaal.

Infopäeval saab kuulda varem osalenud talude kogemustest, nõuandeid toidupakkujatele, infot loomataudidest ja linnugripist. Lisaks saavad osalejad juhendmaterjali, mida talu avamisel silmas pidada, ning vastused oma küsimustele.

Esimene avatud talude päev toimus 2015. aastal, kui oma uksed avas külastajatele 147 talu, 2016. aastal osales 234 talu.