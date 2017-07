Täna hakkavad Palupõhja haruldasel puisniidul vikatid vihisema

Täna, 20. juulil kogunevad kümned vabatahtlikud talgulised Eestimaa Looduse Fondi (ELF) eestvedamisel Alam-Pedja looduskaitsealale Palupõhja suvekooli haruldast puisniitu niitma, sündmuse üheks tipphetkeks on laupäeval toimuv võistuniitmine.

Suvekool toimub Palupõhjas esmakordselt. “Palupõhja puisniit oli vahepeal aastakümneid niitmata ja seetõttu võssa kasvanud. Nüüd on võsa puisniidult eemaldatud ning vaid niitmisega saab hoida üksikute kiirekasvuliste ja kõrgete taimede kasvu tagasi, nii et ruumi jääb ka kümnetele väiksematele taimeliikidele. Suvekoolis kaasa löövad talgulised annavad oma panuse, et taastuks Palupõhja puisniidule iseloomulikud mitmekesised kooslused ja kasvama saaksid hakata haruldased taimed, näiteks looduskaitsealused orhideed,” selgitab suvekooli korraldaja Piret Väinsalu.

Sündmus hoiab au sees eestlastele omast vikatiga niitmise kunsti, muuhulgas toimub 22. juulil võistuniitmine, kus omavahel võtavad mõõtu parimad heinateolised.

“Vikatiga niitmine on korraga nii tarvilik töö kui ka sport - seda väärtustades säilitame sideme oma minevikuga ja anname panuse looduse heaks, ent paljude jaoks on ehk veelgi tähtsam enda liigutamine värskes õhus. Vikatiga niitmise võiks kuulutada Eesti rahvusspordiks - eestlastel on šanss olla sel üha rohkem populaarsust koguval spordialal tipus,” räägib suvekooli üks läbiviijatest ning pikaaegse kogemusega niitja Avo Rosenvald.

20.-23. juulil toimuva suvekooli loengute ja õpitubade külalisteks on heinateotraditsioonidest jutustav folklorist Mall Hiiemäe, Inglismaa looduskaitsja ja niitmismeister Simon Damant, Soome pärandmaastikest ja talgukommetest rääkiv maastikuarhitekt Emilia Horttanainen ja Palupõhja kandis elanud inimeste lugusid avav kirjanik Juhani Püttsepp. Loodusretkele ja Ööülikooli mõtterännakule viib osalejad Robert Oetjen, kes kõneleb teemal “‘Käed mullas’ looduskaitse kadumine”. Muusikat mängib Setomaa mitmekordne parim pillimees Toomas Valk.

ELF korraldab looduskaitselisi talguid aastast 2000. Talgute suvekool, mis erineb mitmeti tavalistest talgutest, sai alguse neli aastat tagasi. Igal suvel koguneb ligi poolsada inimest puisniidule heinateole, et lihvida oma ala ekspertide kaasabil vikatiga töötamise oskusi, õppida tundma loodust, meie pärandmaastikke ja pärimust ning veeta ühiselt aega toredate inimestega. Varasematel aastatel on ELFi talgute suvekool toimunud Nedrema puisniidul, mis on suurim Eestis.