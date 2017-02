Täna toimuval Eest Vabariigi aastapäeva aktusel annab maaeluminister Tarmo Tamm üle ministeeriumi teenetemärgid ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Raul Rosenberg kuulutab välja 2016. aasta parima piimakarja- ja lihaveisekarjakasvataja.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) algatusel antakse parimatele piimakarjakasvatajatele aunimetust välja juba seitsmeteistkümnendat ja parimatele lihaveisekarjakasvatajatele üheteistkümnendat korda.

2016.a. aunimetuse parim piimakarjakasvataja saajaks on Margus Muld Kaiu LT OÜst Raplamaalt. Karjas on aastalehmi 661, keskmine piimatoodang lehma kohta 12 239 kg ja somaatiliste rakkude arv 115 000. Kaiu LT OÜ kuulub Trigon Dairy Farming Estonia AS´le, kelle tütarettevõtted on ka Väätsa Agro AS ja Saare Farmer OÜ.

2016.a aunimetuse parim lihaveisekarjakasvataja saajateks on Silja ja Sulev Trahv Küüniniidu talust Valgamaalt. Küüniniidu talu pidamist alustati 1991. aastal lüpsikarjaga, kuid see tegevus lõpetati 3 aastat tagasi. Esimesed lihaveised osteti 8 aastat tagasi Ungarist. Hetkel on talus 360 lihaveist ja neist 1/3 moodustavad maheveised.

„Kuigi põllumajanduse olukord on viimased kaks aastat olnud väga raske iseloomustab tänaseid võitjaid positiivne suhtumine ja oma tööd tehakse sära silmis. Parimatel on alati selge visioon, kuidas oma ettevõtet arendada“ iseloomustas aunimetuse saajaid MES juhatuse esimees Raul Rosenberg.

Aunimetused antakse välja inimesele, kes on karja kasvatamisel saavutanud aasta jooksul häid tulemusi. Kõiki kandidaate külastas MES juhatuse poolt moodustatud seitsmeliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad (MES) nõukogu liige; MES juhatuse liige, Maaeluministeeriumi, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Veterinaar- ja Toiduameti esindaja; Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ning Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi esindajad. Rohkem infot leiab Maaelu Edendamise Sihtasutuse kodulehelt www.mes.ee

Maaelu Edendamise Sihtasutuse eesmärk on toetada ja elavdada Eesti maapiirkonna ettevõtlust ja kujundada maaelu mainet. Aunimetuste väljaandmise eesmärk on tunnustada innovaatilist ja efektiivset tootmist ning avaldada tunnustust tehtud töö eest.