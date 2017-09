Tänapäeva viljasordid on varasemast poole saagikamad

Võrreldes sõjaeelse ajaga, kui põllutöid veel hobusega tehti ja kunstväetisi ei kasutatud, annavad Saaremaa paremad põllud tänapäeval 6–7 korda suuremaid saake.

Valjala valla Nuudi talu peremees Kaido Kirst meenutab, et kui ta paarkümmend aastat tagasi viljakasvatusega tegelema hakkas, oli 3–4 tonni hektari kohta kõva saak. “Kui ma siis ühe põllu pealt soost viis tonni sain, ütles üks vanem kolhoosimees, et sa ajad lihtsalt udu, et see pole võimalik.”

Ent see, mis veel kümme aastat tagasi näis kättesaamatu, on praegu normaalsus. Nuudi talu viimaste aastate keskmine teraviljasaak on kõvasti üle 5 tonni, parim põld andis viljelusvõistlustel hektari kohta 8,4 tonni, kirjutab Saarte Hääl.