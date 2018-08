Tänavune kartulisaak jääb poole väiksemaks

Tänavust kartulisaaki iseloomustades ütleb TÜ Talukartul juhatuse esimees Gustav Põldmaa, et see sõltub päris kõvasti piirkonnast. Mõnes üksikus kohas, kus vahepeal ikka kas või veidigi vihma tuli, tuleb kartulit mühinal, enamikul põldudel aga valitseb kuivus, mugulad on väikesed ja karta on, et jäävadki väikeseks.